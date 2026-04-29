Blocco del raccordo anulare, “ecologisti” assolti

ImolaOggiCRONACA, News 2026

ecologisti raccordo anulare

Ancora una assoluzione. La settantaduesima

Il tribunale di Roma ha assolto sette attiviste e attivisti di Ultima Generazione accusati di violazione del Foglio di Via Obbligatorio per il blocco stradale avvenuto sul Grande raccordo anulare di Roma il 16 dicembre 2021, all’altezza di via Settebagni.

Si è trattato in quel dicembre 2021 del settimo blocco stradale di grandi arterie di Roma messo in atto dalla campagna “Ultima Generazione – Assemblee Cittadine ORA!”. Come spiegano gli attivisti “La 72° assoluzione dimostra la fondatezza delle nostre azioni di disobbedienza civile nonviolenta”.

Assolti perché il fatto non sussiste

Gli imputati, sono stati assolti perché il fatto non sussiste. “I Fogli di Via emessi dalla questura erano troppo generalisti nella motivazione della pericolosità sociale – riporta l’avvocato Stefano Pazienza – pratica contro cui Giuristi Democratici, la rete di cui faccio parte, denuncia pubblicamente da anni e ripetutamente contesta nelle aule di tribunale per i propri assistiti”.

www.romatoday.it

Share

Articoli correlati

giudice

Non vuole comunisti e gay in cucina, chef condannato

carabinieri furto

Le occupano casa, ferisce l’abusivo e va in carcere. Ma l’immobile resta occupato

Gradisca d'Isonzo, migranti in rivolta

Devastarono Cpr durante una rivolta, pena ridotta per 4 tunisini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *