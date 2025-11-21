Zelensky: ‘siamo davanti a una scelta difficile’

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky si Ã¨ rivolto agli ucraini in merito al piano di pace degli Stati Uniti

ROMA, 21 NOV – – “Siamo ora in uno dei momenti piÃ¹ difficili della nostra storia. La pressione sull’Ucraina Ã¨ al suo massimo. L’Ucraina potrebbe ora trovarsi di fronte a una scelta molto difficile: o la perdita della sua dignitÃ  o il rischio di perdere un partner chiave“, ha affermato il presidente, come riportano i media ucraini.

Zelensky ha parlato di una scelta: o “i difficili 28 punti, o un inverno estremamente difficile, il piÃ¹ difficile, e ulteriori rischi” aggiungendo che non tradirÃ  gli interessi nazionali ma che lavorerÃ  “in modo rapido” con gli Usa. (ANSA)

Il piano di pace di Trump pubblicato da un parlamentare ucraino

Articoli correlati

Putin

Putin: ‘a Kiev siedono su water d’oro, non pensano ai soldati’

Trump riceve Zelensky

Il piano di pace di Trump pubblicato da un parlamentare ucraino

Volodymyr Zelensky

Zelensky per ora non silurerÃ  Yermak

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *