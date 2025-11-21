Zelensky: ‘siamo davanti a una scelta difficile’

Volodymyr Zelensky si Ã¨ rivolto agli ucraini in merito al piano di pace degli Stati Uniti
ROMA, 21 NOV – – “Siamo ora in uno dei momenti piÃ¹ difficili della nostra storia. La pressione sull’Ucraina Ã¨ al suo massimo. L’Ucraina potrebbe ora trovarsi di fronte a una scelta molto difficile: o la perdita della sua dignitÃ o il rischio di perdere un partner chiave“, ha affermato il presidente, come riportano i media ucraini.
Zelensky ha parlato di una scelta: o “i difficili 28 punti, o un inverno estremamente difficile, il piÃ¹ difficile, e ulteriori rischi” aggiungendo che non tradirÃ gli interessi nazionali ma che lavorerÃ “in modo rapido” con gli Usa. (ANSA)
