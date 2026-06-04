Netanyahu: “Con Trump come nelle migliori famiglie: disaccordi tattici, ma li appianiamo sempre” – l’intervista a Cnbc

Benjamin Netanyahu ha minimizzato l’ipotesi di una frattura con Donald Trump sull’Iran, affermando che, sebbene a volte vi siano “disaccordi tattici” lui e il presidente “concordano sulle questioni fondamentali”. Tra queste rientra l’impedire all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare e di minacciare Israele. “A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici” ha detto il premier israeliano in un’intervista a Cnbc. “Ma troviamo sempre il modo di appianarli, e lo facciamo come grandi amici”.

Bibi si è scagliato contro i leader europei, come il presidente francese Emmanuel Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. “Il modo in cui i leader europei assecondano le minoranze islamiche radicali nei propri Paesi è vergognoso”, “sanno che stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civiltà contro questi barbari”, ha aggiunto. “Quando combattiamo l’Iran e i suoi alleati, non stiamo combattendo solo la nostra guerra, ma anche la vostra guerra e, francamente, anche la guerra dell’Europa”.

“Ci troviamo di fronte a un nemico che vuole distruggere il nostro Paese, che vuole distruggere il vostro Paese, che vuole distruggere le democrazie libere ovunque e diffondere i suoi terroristi in tutto il mondo”, ha affermato.

Nell’intervista Benjamin Netanyahu ha dichiarato di parlare con Donald Trump “ogni due giorni”, affermando poi che i due leader “hanno obiettivi comuni… e vogliamo raggiungerli”. Quanto alle sue aspettative rispetto alla fine della guerra contro l’Iran e ad un’eventuale accordo, Netanyahu ha detto che è “ancora una questione aperta”.

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