La UE donerà 50 milioni di euro all’Armenia

L’Unione Europea prevede di stanziare circa 50 milioni di euro a favore dell’Armenia in risposta alle restrizioni commerciali da parte della Russia. L’UE intende inoltre semplificare l’accesso dei prodotti armeni al proprio mercato e sostenere i settori più colpiti, incluso il settore agricolo e la floricoltura.

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Ursula von der Leyen ha scritto su X: Ho parlato con @NikolPashinyan delle recenti restrizioni della Russia nei confronti dell’Armenia. Si tratta di puro ricatto economico, e non è accettabile. L’Europa è fermamente al fianco dell’Armenia. Stiamo preparando un pacchetto di aiuti.