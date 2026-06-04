S&D chiede dimissioni di Pina Picierno da vicepresidente del Parlamento UE

I Socialisti e Democratici nel Parlamento Europeo si attendono che, se Pina Picierno lascerà effettivamente il gruppo, si dimetta da vicepresidente

“Non è stata presentata alcuna richiesta formale di uscita dal gruppo S&D da parte di alcun membro – dice una portavoce del gruppo S&D – se una richiesta da parte dell’eurodeputata e vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, dovesse essere formalizzata, ci aspetteremmo che l’eurodeputata si dimettesse dalla vicepresidenza al Parlamento Europeo”.

“Pur riconoscendo che il regolamento del Parlamento Europeo le consente tecnicamente di mantenere la vicepresidenza – continua la portavoce – farlo sarebbe politicamente incoerente. Le vicepresidenze al Parlamento europeo sono il risultato di negoziati durante il processo costitutivo e riflettono il peso dei gruppi politici, il che significa che Picierno ricopre una posizione che appartiene al gruppo S&D”, conclude.

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