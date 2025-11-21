Il piano di pace di Trump pubblicato da un parlamentare ucraino

Il piano di pace di Trump è stato pubblicato da un parlamentare ucraino e dai media

Piano di pace di Trump:

1. La sovranità dell’Ucraina sarà confermata.

2. Sarà concluso un patto di non aggressione completo e globale tra Russia, Ucraina ed Europa. Tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni saranno considerate risolte.

3. Si prevede che la Russia non invaderà i paesi vicini e che la NATO non si espanderà ulteriormente.

4. Sarà avviato un dialogo tra Russia e NATO, con la mediazione degli Stati Uniti, per risolvere tutte le questioni di sicurezza e creare le condizioni per una de-escalation, in modo da garantire la sicurezza globale e aumentare le opportunità di cooperazione e di futuro sviluppo economico.

5. L’Ucraina riceverà garanzie di sicurezza affidabili.

6. Le dimensioni delle Forze armate dell’Ucraina saranno limitate (600.000 effettivi).

7. L‘Ucraina accetta di sancire nella propria Costituzione che non aderirà alla NATO, e la NATO accetta di includere nei propri statuti una disposizione che stabilisca che non accetterà l’Ucraina in nessun momento in futuro.

8. La NATO accetta di non inviare truppe in Ucraina.

9. Gli aerei da combattimento europei saranno di stanza in Polonia.

10. Garanzie statunitensi

a. Gli Stati Uniti riceveranno un risarcimento per la garanzia.

b. Se l’Ucraina invadesse la Russia, perderebbe la garanzia.

c. Se la Russia invadesse l’Ucraina, a parte una risposta militare coordinata e decisa, tutte le sanzioni globali verrebbero ripristinate, il riconoscimento di nuovi territori e tutti gli altri benefici derivanti da questo accordo verrebbero revocati.

d. Se l’Ucraina lancia un missile su Mosca o San Pietroburgo senza motivo, la garanzia di sicurezza sarà considerata nulla.

11. L’Ucraina mantiene il diritto di adesione all’UE e riceverà un accesso preferenziale a breve termine al mercato europeo mentre la questione è in esame.

12. Un potente pacchetto globale di misure per la ricostruzione dell’Ucraina, che include, ma non si limita a:

a. Creazione di un Fondo di sviluppo per l’Ucraina per investire in settori ad alta crescita, tra cui la tecnologia, i centri di elaborazione dati e l’intelligenza artificiale.

13. La Russia sarà reintegrata nell’economia globale

a. La revoca delle sanzioni sarà discussa e concordata gradualmente e individualmente.

b. Gli Stati Uniti concluderanno un accordo di cooperazione economica a lungo termine finalizzato allo sviluppo reciproco nei settori dell’energia, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dell’intelligenza artificiale, dei centri di elaborazione dati, dei progetti di estrazione di terre rare nell’Artico, nonché di altre opportunità aziendali reciprocamente vantaggiose.

c. La Russia sarà invitata a tornare al G8.

14. I beni congelati saranno utilizzati nel modo seguente: 100 miliardi di dollari di beni russi congelati saranno investiti in iniziative di ricostruzione e investimento in Ucraina guidate dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti riceveranno il 50% dei profitti derivanti da questa iniziativa. L’Europa contribuirà con ulteriori 100 miliardi di dollari per aumentare l’investimento totale disponibile per la ricostruzione dell’Ucraina. I beni europei congelati saranno sbloccati. I restanti beni russi congelati saranno investiti in un separato veicolo di investimento americano-russo che realizzerà progetti congiunti americano-russi in aree da definire. Questo fondo sarà finalizzato a rafforzare le relazioni bilaterali e ad accrescere gli interessi comuni al fine di creare una forte motivazione a non tornare al conflitto.

Sarà istituito un gruppo di lavoro congiunto americano-russo sulle questioni di sicurezza per facilitare e garantire l’adempimento di tutte le disposizioni del presente accordo.

La Russia sancirà per legge una politica di non aggressione nei confronti dell’Europa e dell’Ucraina.

https://x.com/I_Katchanovski/status/1991602134127653282