Ucraina nella UE, al via l’iter per l’apertura dei negoziati

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Zelensky e von der Leyen

La presidenza di turno cipriota dell’Unione europea, in una nota pubblicata sul suo profilo X ufficiale, annuncia di aver “avviato la preparazione per l’apertura formale del primo cluster (capitolo) nelle negoziazioni di adesione di Ucraina e Moldova”.

Presidenza Ue: “Al via iter per apertura primo capitolo adesione Kiev”

L’apertura del cluster nelle negoziazioni per l’adesione di Kiev all’Ue, sottolinea la presidenza di turno cipriota, “rappresenta una tappa significativa nel loro percorso di integrazione europea e invia un forte messaggio di unità e determinazione dell’Ue. Nei prossimi giorni continueremo a lavorare con impegno per portare a termine le discussioni in seno al Consiglio in vista dell’apertura formale del gruppo tematico”.
tgcom24.mediaset.it

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