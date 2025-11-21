Schiaffeggiato da bambino di 10 anni, bidello reagisce: querelato

“Adesso vedi tu”. Un collaboratore scolastico si sarebbe rivolto cosÃ¬ a uno studente di 10 anni dopo che quest’ultimo, a quanto pare, gli aveva tirato uno schiaffo sul volto. L’inserviente avrebbe quindi preso per il collo il bambino, l’avrebbe sollevato da terra e poi appeso al muro. La ricostruzione deve ancora essere verificata, sul caso indagano i carabinieri.

L’episodio si Ã¨ verificato negli scorsi giorni in una scuola dell’hinterland di Brescia. Da quel che Ã¨ emerso, sembrerebbe che il collaboratore scolastico sia stato preso di mira da un gruppo di bambini di quinta. L’uomo avrebbe preso qualche sberla sulla nuca, poi sarebbe arrivato lo schiaffo, forse involontario, del ragazzino di 10 anni.

Alla scena avrebbero assistito alcuni docenti e altri alunni. L’uomo Ã¨ stato querelato e le indagini dei militari sono ancora in corso.

