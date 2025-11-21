“Forte mal di testa”, prof di 30 anni stroncato da un malore

Un malore improvviso è risultato fatale per un insegnate del Lombardini di Inveruno

Inveruno (Milano) – Antonio P. originario della Calabria e giunto in provincia di Milano per insegnare, aveva accusato un forte mal di testa mentre si trovava nella sua casa. Il cognato che era insieme a lui ha immediatamente allertato il 118, ma all’arrivo dei soccorritori per il trentenne insegnante di sostegno presso la scuola superiore inverunese non c’è stato più nulla da fare.

Attesa per l’autopsia

La salma del giovane trentenne si trova ora presso l’obitorio del nosocomio legnanese in attesa dell’autopsia che tenterà di dare una spiegazione a una morte che sa dell’incredibile. L’uomo non aveva mai dato segni di malessere e l’attività scolastica proseguiva regolarmente seguendo gli studenti con qualche difficoltà nell’apprendimento.

