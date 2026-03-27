Schlein: “i voti della coalizione progressista superano quelli della destra”

“Questa coalizione è riuscita a battere le destre già in diverse regioni. Io facevo riferimento a quelle del 2025, non voglio dimenticare quelle del 2024. Le dico di più: se lei va a guardare i voti assoluti raccolti dalla nostra coalizione nelle tredici regioni al voto nel 2024 e nel 2025, sono di più di quelli raccolti dalla coalizione di destra che al momento governa il Paese

Sono dati, non sono interpretazioni. Sono dati. Abbiamo già messo insieme una coalizione progressista in tante città e regioni dove abbiamo vinto, e continueremo su questa strada”, così Elly Schlein a una conferenza alla stampa estera a Palazzo Grazioli a Roma. Fonte: Agenzia Vista