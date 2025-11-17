Ministro Ben Gvir: uccidere dirigenti Anp se Onu approva Stato di Palestina

Il presidente dell’Anp Abu Mazen dovrebbe essere arrestato e posto in isolamento e i leader dell’AutoritÃ assassinati se le Nazioni Unite dovessero approvare la creazione di uno Stato palestinese: lo ha affermato il ministro per la Sicurezza interna di Israele, Itamar ben Gvir.

“Uno stato ‘palestinese’ del ‘popolo inventato’ che si definisce ‘palestinese’ non dovrÃ mai essere istituito, perchÃ© l’aspirazione di coloro che cercano di istituire un tale Stato Ã¨ di costruirlo sulle rovine dello Stato di Israele” ha proseguito Ben Gvir, parlando a un comizio del suo partito.

“Se dovessero accelerare il riconoscimento di uno Stato terroristico palestinese… devono essere impartiti ordini per le uccisioni mirate di alti funzionari dell’AutoritÃ Nazionale Palestinese – che sono terroristi a tutti gli effetti – cosÃ¬ come un ordine per l’arresto di Abu Mazen: c’Ã¨ una cella di isolamento pronta per lui nel carcere di Ketziot”, ha concluso. (askanews)