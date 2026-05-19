Galimberti: “abbiamo paura dei migranti perché li crediamo superiori a noi”

ImolaOggi CRONACA, News 2026

“Siamo razzisti. Abbiamo paura degli immigrati perché crediamo che siano superiori a noi, sul piano biologico e psicologico”

Sono ultime assurdità del filosofo Umberto Galimberti che interviene durante la trasmissione ‘In onda’ su La7 affermando che i migranti hanno il coraggio di partire dai loro Paesi, di attraversare il deserto, passare due anni lavori forzati in Libia (???) e poi affrontare il mare. “Ce l’abbamo noi questa forza?”, chiede Galimberti.

Domanda: se sono così ”superiori”, perchè non applicano tutta questa superiorià migliorando le condizioni dei Paesi da cui dicono di fuggire?

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