Modena, per El Koudri la procura non chiede l’aggravante di terrorismo

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Auto falcia pedoni a Modena

La procura di Modena ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia in carcere Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito otto persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena, ma non ha contestato l’aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione.

Lo riferisce il legale Fabio Gianelli, fuori dal carcere di Modena, al termine dell’udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l’accusa di strage, ma per il momento, dunque, “gli vengono contestate solo le lesioni gravissime”. ANSA

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