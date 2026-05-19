Roma, rapina con spray al peperoncino: denunciati 4 nordafricani

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rapina con spray urticante

Spray al peperoncino in pugno hanno accerchiato un ragazzo e lo hanno rapinato. Una banda di quattro malviventi, all’opera nella zona di Piazza Venezia, in pieno Centro Storico. Vittima un 29enne del Pakistan, rapinato dello smartphone e accecato dai banditi.

Rapina con lo spray al peperoncino

Sono stati i carabinieri della compagnia Roma Piazza Venezia a dare un nome ed un volto ai quattro giovani che lo scorso 17 maggio hanno portato a termine la rapina. Circondata e minacciata la vittima in piazza dell’Aracoeli, sono poi scappati con la refurtiva.

Incastrati dalle immagini video

Sporta denuncia della vittima i militari dell’Arma hanno identificato i quattro rapinatori, tutti noti alle forze dell’ordine, anche attraverso le videocamere di sicurezza della zona. Identificati in due cittadini del Marocco e due della Tunisia, di età compresa tra i 18 e 23 anni, sono stati denunciati per rapina aggravata.

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