Verbania, furti in mercati e supermercati: tre bulgari allontanati dal territorio nazionale

La Polizia di Stato di Verbania ha rintracciato sabato mattina un’auto sospetta sulla SS34, in località Suna. Nello specifico gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Verbania hanno proceduto al controllo dell’autovettura ed all’identificazione del conducente e delle due passeggere.

Dalle verifiche in banca dati, risultavano a carico delle due donne diversi precedenti di furto con destrezza presso mercati e supermercati, nonché di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Il conducente, invece, risultava abituale noleggiatore di autovetture utilizzate per furti.

I tre cittadini europei, di nazionalità bulgara, erano diretti in Piazza Mercato, ove nella stessa mattinata si svolgeva, come ogni sabato, il mercato rionale.

Dalle verifiche espletate dall’Ufficio Immigrazione, risultava che i tre cittadini europei, si trovavano nel territorio nazionale da più di tre mesi e che erano cessate le condizioni che ne determinavano il diritto di soggiorno.

Pertanto, come previsto dalla normativa vigente il Prefetto del VCO emanava nei confronti dei tre cittadini bulgari il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

https://questure.poliziadistato.it