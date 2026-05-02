Tajani: “Israele garantisca libertà religiosa ai cristiani”

“È ormai evidente un quadro di crescente ostilità nei confronti della comunità cristiana in Israele, a Gaza, in Cisgiordania e nel Sud del Libano. Una violenza che questa volta non ha risparmiato una suora francese aggredita di fronte al Cenacolo sul monte Sion di Gerusalemme. Attacchi che vedono coinvolti anche i simboli e i luoghi di culto cristiani. Continuiamo a chiedere al Governo israeliano di garantire la libertà religiosa e la presenza dei cristiani che sono da sempre fautori di pace in Medioriente.”

Lo scrive su X il ministro Antonio Tajani.