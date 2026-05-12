Israele, Ben Gvir: “UE antisemita. Non fermeremo gli insediamenti”

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Itamar Ben Gvir

“Aspettarsi che l’Unione antisemita prenda una decisione morale è come aspettarsi che il sole sorga a occidente”

Lo ha scritto il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir su X in merito alla decisione dell’Unione Europea – definita ‘antisemita’ – di sanzionare coloni violenti che operano in Cisgiordania. “Mentre i nostri nemici attaccano e uccidono gli ebrei, l’Unione Europea cerca di mettere a tacere chi si difende.

L’impresa degli insediamenti non si fermerà: continueremo a costruire, piantare, proteggere e insediarci in tutta la Terra d’Israele”, ha aggiunto Ben Gvir, invitando inoltre il ministro della Giustizia israeliano ad avanzare un disegno di legge presentato dal suo partito, ‘Potere ebraico’, che impedirebbe alle banche di imporre le sanzioni.
tgcom24.mediaset.it

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