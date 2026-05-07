Schlein: “batteremo questo destra e riconosceremo lo Stato di Palestina”

“Noi batteremo questo destra, daremo una nuova prospettiva a questo paese e una delle prime cose che faremo sarà riconoscere lo Stato di Palestina”. Lo ha detto Elly Schlein alla presentazione del libro di Arturo Scotto ‘Flotilla, in viaggio per Gaza’ alla Camera Montecitorio

“Due popoli due Stati non può esserci se la Palestina non viene riconosciuta”.

“Quello che rende poco credibile l’Europa sono questi insopportabili doppi standard: è stato giusto mettere sanzioni a Putin, ma non è accettabile che non vi siano sanzioni anche per il governo israeliano. Il governo Meloni dovrebbe dare subito segnale sospendendo l’accordo con Israele”.

Poi la segretaria dem ha parlato della Flotilla: “Thiago e Saif devono essere immediatamente liberati. Contro la Flotilla abbiamo assistito a un atto di pirateria che viola il diritto del mare e i diritti delle persone. Anche gli attivisti poi rilasciati in Grecia hanno subito trattamenti inumani. Quello che è illegale non è certo quello ha cercato di fare la Flotilla ma è il blocco navale su Gaza, quello è illegale, quello che sta facendo governo Netanyahu è illegale”.

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