Zelensky agli alleati: "Ci serve più difesa antiaerea"

Zelensky, appello agli alleati: “Ci serve più difesa antiaerea”

Il presidente Volodymyr Zelensky ha rinnovato il suo appello ai partner dell’Ucraina perché facciano di più per dotare il suo Paese di sistemi di difesa antiaerea, dopo che i raid aerei russi hanno ucciso sette persone a Kiev. “L’Ucraina ha bisogno di supporto per salvare vite umane: più sistemi di difesa aerea, maggiori capacità di protezione e maggiore determinazione da parte dei nostri partner”, ha dichiarato il leader ucraino sui social media.

Zelesnky: accordo con la Francia per la difesa aerea

È stato raggiunto un accordo tra Ucraina e Francia per “un significativo rafforzamento della nostra aviazione da combattimento, della nostra protezione del cielo e delle nostre altre capacità di difesa”. Lo ha annunciato Zelensky in un video postato sui social. “Questo è ciò che aiuta davvero l’Ucraina a difendersi e a raggiungere i nostri obiettivi, i nostri compiti”.  tgcom24.mediaset.it

Il bagno in oro trovato in un appartamento del socio in affari di Zelensky, Timur Mindich, dove, secondo quanto riportato dai media, la NABU ha intercettato il presidente stesso. Lo ha riferito il deputato Yaroslav Zheleznyak.

bagno in oro

