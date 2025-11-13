Ue, completata erogazione prestito da 18 miliardi a Kiev

“L’erogazione odierna di 4,1 miliardi di euro all’Ucraina completa il contributo dell’Ue di 18,1 miliardi di euro all’iniziativa di prestiti Era. Finanziato dai profitti derivanti dagli asset immobilizzati della Russia, aiuta l’Ucraina a difendersi, a mantenere operativi i servizi e a promuovere riforme essenziali”. Lo scrive su X il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis.

Budapest si oppone alla UE: “Una follia dare ulteriori soldi all’Ucraina”

Il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, ha commentato la decisione dell’Unione europea di concedere un nuovo prestito all’Ucraina, sottolineando che è una “follia” proseguire a fornire a Kiev denaro, in quanto “la corruzione in Ucraina è fuori controllo, quindi non sorprende che nessuno abbia mai visto una rendicontazione chiara di come siano stati effettivamente spesi i fondi dell’Ue”.

“Il funzionamento dello Stato ucraino viene finanziato con il denaro dei cittadini europei”, ha denunciato il ministro degli Esteri ungherese. Osservando l’ultimo scandalo che ha travolto il governo di Kiev, il diplomatico ungherese ha ritenuto errato proseguire con l’invio di “ancora più denaro all’Ucraina, a Zelensky, il cui entourage più vicino è appena stato smascherato per aver gestito una vasta rete di corruzione”. “È ora di porre fine a questa follia. Dobbiamo smettere di inviare il denaro dei cittadini europei all’Ucraina!!!”, ha esortato Szijjártó

