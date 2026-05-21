Zelensky vorrebbe “qualcuno come Draghi” per trattare con Putin

Mario Draghi o Angela Merkel, chi rappresenterà l’Europa in un eventuale negoziato con Vladimir Putin?

La prossima settimana i ministri degli Esteri degli Stati membri si incontreranno a Cipro per aggiornare la politica dell’Ue nei confronti della Russia. Dallo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022, escluso qualche sporadico tentativo, i canali diplomatici con Mosca sono stati chiusi in nome del sostegno a Kyiv. Ora che gli Stati Uniti sono “impantanati” nelle trattative con l’Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz, il telefono dell’Europa potrebbe tornare disponibile. Ma è stallo sul possibile delegato.

I colloqui

Il Financial Times ha rivelato che la scelta dei ministri degli Esteri europei potrebbe convergere sull’ex premier italiano, già presidente della Bce, Mario Draghi o sull’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Altri governi avrebbero fatto il nome del presidente finlandese Alexander Stubb e del suo predecessore, Sauli Niinistö.

Le preferenze

Un alto funzionario ucraino ha riferito i desiderata di Zelensky. Il presidente vorrebbe “qualcuno come Draghi” o un “leader (di Stato, ndr) forte e attuale” per guidare i colloqui con la Russia. Zelensky vorrebbe approfondire la questione con i capi di Stato e di governo di Francia, Germania e Regno Unito nel corso della settimana.

Draghi potrebbe però pagare la posizione assunta nei confronti della Russia dall’invasione dell’Ucraina in poi. Fino all’ottobre successivo è stato lui alla guida del governo italiano. Nei mesi successivi allo scoppio del conflitto l’ex premier ha spiegato che aveva tentato “fino alla fine” di parlare con Putin. In un discorso alla Camera aveva aggiunto che “la nostra volontà di pace si scontra, però, con quella del presidente Putin. Che non mostra interesse ad arrivare ad una tregua che permetta ai negoziati di procedere con successo”. Draghi negli ultimi anni ha sempre lamentato l’inconsistenza dell’Europa sullo scacchiere geopolitico internazionale. In più l’ex presidente della Bce non ha più alcun ruolo di peso. […]

Tratto da https://europa.today.it