Premi dell’Ordine europeo al merito: insigniti Merkel e Parolin

BRUXELLES – Al Parlamento europeo sono stati consegnati i primi premi dell’Ordine europeo al merito a personalità che si sono distinte per il loro contributo all’integrazione europea e ai valori dell’Ue. Si tratta della prima edizione del premio, istituito lo scorso anno dall’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo , in vista del 75º anniversario della Dichiarazione Schuman.

Tredici dei venti insigniti dell’Ordine europeo al merito hanno partecipato alla cerimonia nell’emiciclo del Parlamento a Strasburgo, tra di loro Angela Merkel, ex cancelliera federale della Germania, e Lech Wałęsa, ex leader di Solidarność ed ex presidente della Polonia.

Tra i membri onorevoli presenti ci sono Jerzy Buzek, ex primo ministro della Polonia ed ex Presidente del Parlamento europeo; Aníbal Cavaco Silva, ex presidente e primo ministro del Portogallo; Pietro Parolin, cardinale e segretario di Stato della Santa Sede; Maia Sandu, presidente della Repubblica di Moldova; Wolfgang Schüssel, ex cancelliere federale dell’Austria; Javier Solana, ex Alto rappresentante dell’UE per la politica estera e di sicurezza comune; Jean-Claude Trichet, ex presidente della Banca centrale europea. Membri dell’Ordine presenti sono Marc Gjidara, professore emerito di diritto; Sandra Lejniece, medico, ricercatrice e dirigente accademica; Oleksandra Matviichuk, avvocata per i diritti umani; Viviane Reding, ex vicepresidente della Commissione europea, ex deputata del Parlamento lussemburghese ed ex eurodeputata.

È stato inoltre ammesso all’Ordine, come membro insigne, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tra gli altri membri onorari figurano Valdas Adamkus, Sauli Niinistö e Mary Robinson.

José Andrés, fondatore della ong “World Central Kitchen”, Giánnis Antetokoúnmpo e i membri del gruppo U2 (Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.) sono stati nominati membri dell’Ordine. L’Ordine europeo al merito è costituito da tre livelli di valore crescente: membro, membro onorevole e membro insigne. I premiati riceveranno un distintivo, un nastrino e un certificate. Ogni anno potranno essere nominati fino a 20 insigniti dell’Ordine. (ANSA)