Cipro, aveva 4 embrioni nel bagaglio: 24enne arrestato in aeroporto

Un uomo è stato arrestato dopo il ritrovamento di embrioni nel bagaglio all’aeroporto di Tymbou.

In tribunale è emerso che gli embrioni provenivano presumibilmente da una clinica per la fecondazione in vitro che operava senza autorizzazione a Nicosia.

Secondo il media turco-cipriota Kibris Postasi, l’uomo si stava preparando a viaggiare all’estero quando gli addetti aeroportuali hanno rinvenuto gli embrioni durante un controllo dei bagagli. È stato arrestato con l’accusa di violazione delle normative sul trasferimento di cellule, tessuti e organi umani.

Il caso è stato presentato al tribunale distrettuale di Nicosia,dove un giudice ha disposto la detenzione per due giorni, in attesa del proseguimento delle indagini.

Dalle udienze è emerso che gli embrioni erano conservati in quattro provette separate, riposte all’interno di un contenitore speciale contrassegnato con la dicitura “Life Pack” e un numero di riferimento. Gli inquirenti hanno affermato che gli embrioni provenivano da una clinica di fecondazione in vitro operante a Nicosia, senza l’autorizzazione delle autorità competenti. Il materiale è stato sequestrato e acquisito come prova.

La polizia che si occupa delle indagini ha inoltre comunicato al tribunale che il sospettato ha rilasciato una dichiarazione spontanea.

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