Von der Leyen: altri 6 miliardi di euro a Kiev

Dopo lo scandalo corruzione, arrivano fiumi denaro in Ucraina. Von der Leyen: sosteniamo Kiev con altri 6 miliardi di euro
“Dobbiamo continuare a far aumentare il costo della guerra per la Russia. Per questo motivo erogheremo oggi quasi 6 miliardi di euro per l’Ucraina. Ed Ã¨ per questo che accolgo con grande favore l’impegno del Consiglio europeo a coprire il fabbisogno finanziario dell’Ucraina per i prossimi due anni”. Ursula von der Leyen lo ha detto parlando al Parlamento europeo.Â tgcom24.mediaset.it
Deputato ucraino: “Per i corrotti questa guerra Ã¨ una miniera d’oro. PiÃ¹ dura, piÃ¹ diventano ricchi”