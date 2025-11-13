Von der Leyen: altri 6 miliardi di euro a Kiev

Zelensky e von der Leyen

Dopo lo scandalo corruzione, arrivano fiumi denaro in Ucraina. Von der Leyen: sosteniamo Kiev con altri 6 miliardi di euro

“Dobbiamo continuare a far aumentare il costo della guerra per la Russia. Per questo motivo erogheremo oggi quasi 6 miliardi di euro per l’Ucraina. Ed Ã¨ per questo che accolgo con grande favore l’impegno del Consiglio europeo a coprire il fabbisogno finanziario dell’Ucraina per i prossimi due anni”. Ursula von der Leyen lo ha detto parlando al Parlamento europeo.Â  tgcom24.mediaset.it

Deputato ucraino: “Per i corrotti questa guerra Ã¨ una miniera d’oro. PiÃ¹ dura, piÃ¹ diventano ricchi”

