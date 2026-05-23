Letta: ‘è il momento di una Dichiarazione di Indipendenza dell’UE’

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Enrico Letta

“È il momento dell’indipendenza europea”, dice l’ex premier Enrico Letta, autore del rapporto sul mercato unico europeo, che dal Festival dell’Economia di Trento avverte: “Bisognerebbe addirittura fare una dichiarazione di indipendenza dell’Unione Europea, perché le dipendenze con le quali abbiamo vissuto in tutti questi anni sono il grande elemento della nostra debolezza”.

E lancia “un grande appello: Se vogliamo essere indipendenti e autonomi dobbiamo ripartire da una dichiarazione di indipendenza“.
All’Europa – sottolinea ancora – oggi servono “scelte di medio e lungo periodo”, che sono “complicate” da varare, sono “faticose”.

Se “come è sempre capitato in questi vent’anni”, oggi con l’impatto sull’economia del blocco dello stretto di Hormuz, una crisi “ci obbliga a interventi di brevissimo periodo”, non si può per questo non fare “le cose che ci mettono al riparo sul medio, lungo periodo”. Bisogna “fare come abbiamo fatto con l’euro” e oggi “farlo con l’energia, con l’esercito, con la difesa europea, con la connettività europea e soprattutto con i mercati finanziari”. Come con il Covid, “quando siamo stati in crisi le decisioni le abbiamo prese”.ANSA

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