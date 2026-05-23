Letta: ‘è il momento di una Dichiarazione di Indipendenza dell’UE’

“È il momento dell’indipendenza europea”, dice l’ex premier Enrico Letta, autore del rapporto sul mercato unico europeo, che dal Festival dell’Economia di Trento avverte: “Bisognerebbe addirittura fare una dichiarazione di indipendenza dell’Unione Europea, perché le dipendenze con le quali abbiamo vissuto in tutti questi anni sono il grande elemento della nostra debolezza”.

E lancia “un grande appello: Se vogliamo essere indipendenti e autonomi dobbiamo ripartire da una dichiarazione di indipendenza“.

All’Europa – sottolinea ancora – oggi servono “scelte di medio e lungo periodo”, che sono “complicate” da varare, sono “faticose”.

Se “come è sempre capitato in questi vent’anni”, oggi con l’impatto sull’economia del blocco dello stretto di Hormuz, una crisi “ci obbliga a interventi di brevissimo periodo”, non si può per questo non fare “le cose che ci mettono al riparo sul medio, lungo periodo”. Bisogna “fare come abbiamo fatto con l’euro” e oggi “farlo con l’energia, con l’esercito, con la difesa europea, con la connettività europea e soprattutto con i mercati finanziari”. Come con il Covid, “quando siamo stati in crisi le decisioni le abbiamo prese”.ANSA