Corruzione in Ucraina, rimosso ministro della Giustizia

German Galushchenko foto ukrinform.net

A Kiev Ã¨ stata decisa la rimozione del ministro della Giustizia

Secondo quanto riportato da RBK-Ucraina, il governo ha deciso di sospendere German Galushchenko dalle sue funzioni di ministro della Giustizia. La decisione Ã¨ stata comunicata dalla Premier Yulia Svyrydenko con un messaggio su Telegram, dopo una riunione straordinaria del consiglio dei Ministri tenutasi questa mattina, sulla scia dello scandalo per affari di corruzione che lambisce i vertici ucraini.

Le funzioni di ministro della Giustizia saranno ora temporaneamente svolte da Lyudmyla Sugak, viceministra con delega all’integrazione europea.
tgcom24.mediaset.it – foto ukrinform.net

