Ministro Calderone, solidarietà agli assistenti sociali “vittime di intimidazione”

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone ha espresso solidarietà agli assistenti sociali per i gravi episodi di intimidazione che, partendo da Vasto, si stanno diffondendo in diverse regioni italiane. Nel corso di un incontro con la presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine (Cnoas), Barbara Rosina e la vicepresidente, Mirella Silvani, il Ministro ha ribadito l’importanza di una professione che rappresenta il volto umano e uno dei primi presidi dello Stato nelle situazioni di maggiore fragilità.

Le recenti aggressioni, che spaziano dalle scritte minacciose sui muri alla diffusione di immagini diffamatorie sono state definite “inaccettabili” dal Ministro Calderone:

“Gli assistenti sociali operano quotidianamente in contesti di estrema complessità, contribuendo in modo determinante alla tutela delle persone e alla costruzione di percorsi di autonomia. Un’azione preziosa per l’attuazione delle politiche portate avanti dal Ministero del Lavoro per cui non posso che esprimere apprezzamento”.

Il Ministero continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione nella convinzione che nessuna forma di violenza potrà mai essere una risposta efficace o accettabile alle sfide della povertà e del disagio sociale.

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