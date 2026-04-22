Media: “Iran non parteciperà a nuovi colloqui in Pakistan”

La delegazione negoziale iraniana ha comunicato alla controparte statunitense, tramite un intermediario pakistano, che non sarà presente a Islamabad, e che al momento non vi è alcuna prospettiva di partecipare ai negoziati. Lo scrive l’agenzia semi-ufficiale iraniana Tasnim citando fonti secondo cui “nei messaggi scambiati negli ultimi giorni, gli Usa non hanno fatto marcia indietro sulle loro richieste eccessive” e “non si sono registrati progressi significativi. Per questo motivo, l’Iran ha infine annunciato che considera la partecipazione ai negoziati “una perdita di tempo” e “pertanto, non parteciperà”.

L’Iran ha detto che le trattative potranno riprendere solo se gli Stati Uniti rimuoveranno il blocco. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l’Iran aveva inizialmente comunicato ai mediatori che avrebbe inviato una delegazione in Pakistan martedì, ma successivamente li ha informati che gli Stati Uniti avrebbe dovuto revocare il blocco sui porti iraniani.

Il vicepresidente JD Vance potrebbe ancora partire per Islamabad nella serata americana, ma Donald Trump sta valutando di annullare del tutto il suo viaggio. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali a pesare è la riluttanza dell’Iran ad accogliere le richieste americane sul nucleare.

Poi il viaggio del vicepresidente JD Vance in Pakistan è stato rinviato a tempo indeterminato. Lo riporta Axios citando fonti americane. tgcom24.mediaset.it