Fnsi e Ordine dei Giornalisti: “Non esiste diritto a diffamare”

In una dichiarazione congiunta, Carlo Bartoli e Alessandra Costante, rispettivamente presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, intervengono sulla sentenza recentemente emessa dal Tribunale Civile di Milano.

“Il verdetto – si legge – conferma che non esiste un diritto a diffamare e che pure influencer e personaggi di spicco della rete devono rispettare la legge. Conforta poi il fatto che possano finalmente essere chiamate a rispondere di diffamazione le grandi piattaforme che lucrano profitti sfruttando l’odio e il discredito online”.

“Chiediamo al Parlamento – prosegue la nota – l’adozione di norme più stringenti per punire chi si traveste da giornalista nell’esercizio di attività che niente hanno a che fare con l’informazione, che è un bene primario tutelato dalla Costituzione”.

tgcom24.mediaset.it