Zelensky: ‘pronto a incontrare Putin ma non a Mosca o a Kiev’

Volodymyr Zelensky apre a un possibile incontro con Vladimir Putin, ma pone subito dei limiti chiari sul luogo

“Sono pronto a incontrare Putin. Di sicuro, non a Mosca, nÃ© a Kiev. Ma se Ã¨ pronto a incontrarmi, ci sono molti posti per farlo. Possiamo trovarne uno in Medioriente, Europa, Stati Uniti, ovunque”, ha dichiarato in unâ€™intervista al Gr1 Rai.

Nodo Donbass

Il presidente ucraino ha ribadito che non ci sono margini per trattative sulla cessione del Donbass. “Non possiamo discutere semplicemente della cessione del Donbass”, ha spiegato, sottolineando i rischi militari e strategici di una simile scelta.

Rischio avanzata

Secondo Zelensky, un eventuale ritiro favorirebbe nuove offensive russe. “Se lasciamo il Donbass ai Russi, occuperanno i luoghi da noi meglio difesi senza alcuna perdita. Per costruire nuove linee di fortificazione potrebbe volerci un anno, un anno e mezzo. Potrebbero attaccare Kharkiv e altre cittÃ che contribuiscono molto al nostro Pil”. Il leader ucraino ha messo in guardia anche dalle conseguenze sociali. “E ci sarÃ una frattura nella societÃ . E qualsiasi divisione Ã¨ l’obiettivo chiave di Putin e la rovina della nostra indipendenza”.

Garanzie sicurezza

Zelensky ha poi insistito sulla necessitÃ di garanzie concrete per il futuro. “Quali garanzie di sicurezza abbiamo se la Russia deciderÃ di avanzare di nuovo? Forse non lo farÃ subito oppure tra due o tre anni attaccherÃ di nuovo. Vogliamo anche che le garanzie di sicurezza prevedano una presenza europea e degli Stati Uniti”.

Elezioni rinviate

Sul fronte interno, il presidente ha escluso elezioni a breve. “Farle ora Ã¨ contro la nostra legge. In secondo luogo dobbiamo dare sicurezza alle persone, ai soldati che devono votare. Come possiamo farlo sotto attacco?”. Uno sguardo anche al passato, con unâ€™ammissione sugli errori commessi. “Sono stati sicuramente fatti anche degli errori, tutti sbagliano. Bisognerebbe tornare agli anni novanta, poi ai primi anni duemila ma Putin avrebbe ugualmente trovato un pretesto per occupare l’Ucraina”.

www.tgcom24.mediaset.it