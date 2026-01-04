Corte suprema Venezuela: ‘Rodriguez presidente ad interim’. Rubio: ‘Non Ã¨ legittima’

La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, dopo la cattura da parte degli Usa del presidente Maduro

La Corte ha stabilito “che Rodriguez assuma ed eserciti in qualitÃ di responsabile tutte le attribuzioni, i doveri e i poteri inerenti alla funzione di presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela al fine di garantire la continuitÃ amministrativa e la difesa integrale della nazione”.

I giudici non hanno ancora dichiarato Maduro definitivamente decaduto, il che avrebbe comportato l’indizione di elezioni anticipate entro 30 giorni.

Rubio: Rodriguez non Ã¨ presidente legittima del Venezuela

Il segretario di stato Marco Rubio ritiene che la presidente ad interim Delcy RodrÃ­guez non sia “la presidente legittima del Venezuela” poichÃ© gli Stati Uniti non ritengono legittimo il regime attualmente al potere.

In una delle sue interviste tv, Rubio ha spiegato di capire che oggi in Venezuela ci sono persone “che sono quelle che possono effettivamente apportare dei cambiamenti”. Ma ha precisato che questo Ã¨ diverso dal riconoscere la legittimitÃ del governo venezuelano, che deriverÃ da un periodo di transizione e da un’elezione.

Ministro Difesa di Caracas, ‘riconosciamo la presidenza di Rodriguez’

“Respingiamo il codardo sequestro del presidente costituzionale e nostro comandante in capo Nicolas Maduro. In osservanza alla decisione della Corte Suprema riconosciamo la designazione di Delcy Rodriguez”. Lo ha detto Vladimir Padrino LÃ³pez, capo dell’esercito e Ministro della difesa del Venezuela.Â ANSA