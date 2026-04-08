Kiev: “Determinazione Usa funziona, ora costringere Mosca a fine guerra”

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Ucraina, Andrii Sybiha

Ucraina: “La determinazione Usa funziona, ora costringere Mosca a fine guerra”

“Accogliamo con favore l’accordo raggiunto tra il presidente Trump e il regime iraniano per sbloccare lo stretto di Hormuz e dichiarare il cessate il fuoco, nonché gli sforzi di mediazione del Pakistan. La determinazione americana funziona. Crediamo che sia giunto il momento per una determinazione sufficiente a costringere Mosca a un cessate il fuoco e a porre fine alla sua guerra contro l’Ucraina”.
Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha.
tgcom24.mediaset.it

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