Ferrara, malore in strada: 41enne si accascia e muore

Barco – Ãˆ stato un fulmineo malore quello che ha colpito ieri mattina attorno alle 10.30 un uomo di 41 anni in via del Bastianino

Secondo alcune testimoni lâ€™uomo, di nazionalitÃ straniera, si trovava a piedi nel tratto compreso tra via Bentivoglio e via Gatti Casazza nei pressi della cabina di erogazione dellâ€™energia elettrica, quando allâ€™improvviso si Ã¨ sentito male. Immediata la richiesta di aiuto lanciata al 118. Considerata lâ€™elevata prioritÃ dellâ€™emergenza sono state inviate sul posto ambulanza e automedica.

Nonostante la rapiditÃ dellâ€™intervento e le manovre di rianimazione effettuate da parte del personale intervenuto, non Ã¨ stato possibile strappare alla morte lâ€™uomo ed il medico ha proceduto a redigere lâ€™atto di constatazione del decesso. Sul posto sono intervenute due pattuglie del reparto volanti della Polizia di Stato che hanno raccolto le testimonianze di alcuni presenti e atteso lâ€™arrivo dei necrofori per il trasporto della salma alla camera mortuaria.

Secondo il sito Irc (italian resuscitation councile) in Italia, la morte cardiaca improvvisa causa circa 60mila decessi all’anno, che rappresentano circa il 10 per cento del totale dei decessi e il 50 per cento circa delle morti con causa cardiovascolare.

Nessun dubbio, che si sia trattato di un decesso per cause naturali, un malore fulminante che non ha lasciato scampo a un uomo ancora in giovane etÃ . Non Ã¨ stato necessario lâ€™intervento sul posto del magistrato di turno dopo la constatazione del decesso da parte del personale medico dellâ€™emergenza sanitaria.

