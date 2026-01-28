Roma, palpeggia una ragazzina davanti ai genitori: arrestato bengalese

Prima ha palpeggiato una minorenne in metropolitana, approfittando della confusione, per poi cercare di baciarla, a pochi metri di distanza dai suoi genitori

Ãˆ successo a Roma, nei pressi della stazione di Ottaviano: un 28enne originario del Bangladesh, Ã¨ stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata e trasferito in carcere. Il ragazzo non sarebbe nuovo a questo genere di aggressioni: due anni fa era stato denunciato per un episodio analogo, ma in quella circostanza la vittima si trovava a bordo di un autobus.

L’aggressione in metropolitana

Stavolta il copione andato in scena sulla metropolitana e ha visto come vittima una turista di 16 anni originaria di Singapore, in visita a Roma insieme ai genitori. Un viaggio in metro che si Ã¨ trasformato in un incubo, quando la ragazza si Ã¨ trovata in lacrime a cercare aiuto presso la biglietteria alla stazione di Ottaviano (linea A). Lâ€™uomo, che viaggiava a bordo del suo stesso vagone, lâ€™aveva seguita una volta scesa dal convoglio ed ha approfittato della confusione e di qualche metro di distanza guadagnato dai genitori per avvicinarla.

L’intervento dei genitori

DopodichÃ©, ha iniziato a palpeggiarla e, anche quando era riuscita a divincolarsi dalla presa, ha provato a riafferrarla nel tentativo di darle un bacio, fermandosi solo quando la ragazza ha chiesto aiuto attirando lâ€™attenzione dei suoi genitori che camminavano qualche metro piÃ¹ avanti. In quei brevi istanti di panico, in cui la giovane indicava senza proferire parola l’uomo che si trovava a pochi passi da lei, l’addetta allo sportello ha chiamato il 112, riuscendo ad avvertire immediatamente il personale addetto alla vigilanza per bloccare il presunto responsabile. Gli agenti intervenuti sul posto hanno subito soccorso la 16enne e raccolto la denuncia. Il 28enne, giÃ noto alle forze dell’ordine, Ã¨ finito in manette per il reato di violenza sessuale aggravata.

https://www.today.it/cronaca