Tajani: ‘meglio sanzionare coloni violenti che stop a intesa Ue-Israele’

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Spese militari, Tajani

LUSSEMBURGO, 21 APR – “Oggi sull’accordo Ue-Israele non sarÃ  presa nessuna decisione anche perchÃ© non ci sono nÃ© le condizioni numeriche nÃ© politiche. Io credo che sia meglio sanzionare individualmente i responsabili, penso ai coloni violenti, o incrementare le sanzioni. Ma non credo che bloccare un accordo commerciale sia uno strumento utile, perchÃ© poi si va a colpire la popolazione in generale israeliana. Quindi noi rimaniamo fortemente perplessi su questo, ma oggi non si prenderÃ  un’iniziativa. Abbiamo, credo, una posizione analoga a quella della Germania”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Esteri. (ANSA)

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