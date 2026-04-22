Magistratura iraniana smentisce Trump: ‘non si sono donne a rischio impiccagione’

La magistratura iraniana ha smentito che otto donne siano a rischio di messa a morte, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva chiesto clemenza a loro favore

“Trump Ã¨ stato nuovamente fuorviato da notizie false”, afferma il sito ufficiale della magistratura, Mizan Online. “Delle donne che si sosteneva fossero in procinto di essere giustiziate, alcune sono state rilasciate, mentre altre affrontano accuse che, se le condanne venissero confermate, comporterebbero al massimo pene detentive”, afferma il sito.

Trump aveva in precedenza dichiarato sui social media che la liberazione delle donne potrebbe favorire l’Iran nei negoziati, condividendo un post secondo cui otto donne siano a rischio impiccagione. Tale affermazione non riportava nomi, ma includeva fotografie delle donne.Â tgcom24.mediaset.it