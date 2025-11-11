Kiev: ‘russi penetrati a Pokrovsk grazie alla nebbia’

ROMA, 11 NOV – I russi hanno approfittato delle avverse condizioni meteorologiche, in particolare della fitta nebbia, per penetrare a Pokrovsk, nella regione di Donetsk. Attualmente ci sono oltre 300 invasori in cittÃ . Lo afferma il 7Â° Corpo d’assalto aviotrasportato, ripreso da Tbc Ukraina.

Come spiegato dalle forze aeree d’assalto, negli ultimi giorni le forze russe hanno intensificato gli sforzi per penetrare a Pokrovsk utilizzando veicoli leggeri. “CiÃ² riduce la nostra capacitÃ  di effettuare ricognizioni aeree e di colpire in terreno aperto”, ha spiegato il comando. (ANSA)

Pokrovsk e Mirnograd, catastrofe militare per l’Ucraina

