Delrio: “portare l’Ucraina ai tavoli UE significa rafforzare la legalità”

Graziano Delrio (senatore Pd) scrive su X: “È necessario aprire finalmente il negoziato tra Ucraina e Unione europea.

Avviare il primo capitolo negoziale non significa accelerare l’ingresso di Kiev nell’Ue, ma iniziare un percorso concreto già avviato con lo status di Paese candidato nel 2022.

Portare l’Ucraina ai tavoli europei significa rafforzare legalità, garanzie democratiche e integrazione europea. L’Europa deve tornare a essere centrale e attrattiva, soprattutto davanti a una sfida storica come questa.”

È necessario aprire finalmente il negoziato tra #Ucraina e #Unioneeuropea. Portare l’Ucraina ai tavoli europei significa rafforzare legalità, garanzie democratiche e integrazione europea.

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— Graziano Delrio (@graziano_delrio) May 29, 2026