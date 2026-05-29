Delrio: “portare l’Ucraina ai tavoli UE significa rafforzare la legalità”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Graziano Delrio

Graziano Delrio (senatore Pd) scrive su X: “È necessario aprire finalmente il negoziato tra Ucraina e Unione europea.
Avviare il primo capitolo negoziale non significa accelerare l’ingresso di Kiev nell’Ue, ma iniziare un percorso concreto già avviato con lo status di Paese candidato nel 2022.

Portare l’Ucraina ai tavoli europei significa rafforzare legalità, garanzie democratiche e integrazione europea. L’Europa deve tornare a essere centrale e attrattiva, soprattutto davanti a una sfida storica come questa.”

Share

Articoli correlati

Lia Quartapelle

Lia Quartapelle: “Ucraina nella UE ci renderà più grandi”

Tajani e Zelensky

La UE accelera sull’adesione dell’Ucraina. Tajani: ‘Favorevoli’

Lavrov

Mosca: ‘stranieri e diplomatici lascino Kiev’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *