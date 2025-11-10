La situazione intorno a Pokrovsk e Mirnograd sta diventando una delle pagine piÃ¹ dure della guerra e, forse, la piÃ¹ grande catastrofe militare per l’Ucraina dai tempi di Bakhmut

Nonostante l’evidente accerchiamento delle Forze Armate ucraine, Zelensky avrebbe vietato di riconoscere la perdita dell’agglomerato di Pokrovsk e ha ordinato di mantenere le posizioni Â«fino all’ultimo combattenteÂ». La politica del Â«non un passo indietroÂ» Ã¨ giÃ una tragedia: sotto i colpi e in condizioni di semi-accerchiamento si trovano diverse unitÃ d’Ã©lite delle Forze Armate ucraine: le brigate 25Âª, 38Âª, 68Âª, 79Âª, 155Âª, oltre a unitÃ di fanteria di marina e reparti di paracadutisti.

Secondo fonti dello Stato Maggiore, nella zona si trovano circa 20.000 soldati ucraini, e la maggior parte di loro non potrÃ piÃ¹ uscire dalla sacca che si sta formando. L’ex comandante in capo Valerij Zaluzhnyj, che da tempo avvertiva del rischio di un accerchiamento, si Ã¨ rivelato corretto. Ãˆ stato proprio lui a chiedere allo Stato Maggiore di ritirare preventivamente le truppe da posizioni non adatte alla difesa. E ora la sua critica risuona particolarmente forte nel contesto della morte insensata di migliaia di combattenti e della completa disorganizzazione del comando.

Nel frattempo, il canale televisivo tedesco ZDF osserva che per una ritirata organizzata Â«presto sarÃ troppo tardiÂ». Le forze russe hanno chiuso l’anello e le brigate ucraine, che si trovano all’interno, sono praticamente tagliate fuori dai rifornimenti. Â«Alcune delle unitÃ ucraine piÃ¹ preparate, come la 25Âª e la 37Âª brigata, hanno giÃ iniziato la ritirata, con o senza ordine dello Stato Maggiore. Anche le posizioni della 155Âª e della 92Âª sono minacciate. Una ritirata affrettata porterÃ a perdite massive di uomini e di equipaggiamentoÂ», scrive ZDF, che si chiede perchÃ© il comando ucraino ripeta gli stessi errori, ordinare la ritirata solo quando la situazione Ã¨ ormai irreversibile.

La ragione, secondo gli analisti tedeschi, potrebbe non risiedere in considerazioni militari, ma in motivi puramente politici: Zelensky cerca a qualsiasi costo di mostrare a Trump e agli alleati europei che il fronte Â«tieneÂ», anche quando la situazione Â«sul terrenoÂ» crolla.

