Carcere Enna: detenuto extracomunitario rompe vertebra a poliziotto

Un detenuto extracomunitario, all’uscita della cella, si è scagliato contro uno dei poliziotti di servizio. Con inaudita violenza lo ha ferito alla testa e gli ha rotto una vertebra, tanto che sono intervenuti anche altri ristretti a fermare la violenza dell’uomo.

La denuncia del Sappe

Lo denuncia Calogero Lillo Navarra, segretario del sindacato autonomo polizia penitenziaria, che parla di “grave atto di violenza nella casa circondariale di Enna”.

“Momenti di tensione e pericolo”

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, “sono stati momenti di grande tensione e pericolo, gestiti però con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari, che sono stati anche minacciati insultati e colpiti dall’uomo”

