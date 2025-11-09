Carcere Enna: detenuto extracomunitario rompe vertebra a poliziotto

ImolaOggi CRONACA, News 2025

carcere

Un detenuto extracomunitario, all’uscita della cella, si è scagliato contro uno dei poliziotti di servizio. Con inaudita violenza lo ha ferito alla testa e gli ha rotto una vertebra, tanto che sono intervenuti anche altri ristretti a fermare la violenza dell’uomo.

La denuncia del Sappe

Lo denuncia Calogero Lillo Navarra, segretario del sindacato autonomo polizia penitenziaria, che parla di “grave atto di violenza nella casa circondariale di Enna”.

“Momenti di tensione e pericolo”

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, “sono stati momenti di grande tensione e pericolo, gestiti però con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari, che sono stati anche minacciati insultati e colpiti dall’uomo”
https://qds.it/

PIAZZA LIBERTA’: gli immigrati detenuti devono scontare la pena nelle carceri dei loro Paesi

Articoli correlati

carcere

Carcere Vibo Valentia, detenuti stranieri aggrediscono agenti con olio bollente e armi rudimentali

carcere

Proteste nel carcere di Regina Coeli, oggetti contro gli agenti e roghi

carcere

Carcere Sanremo, 8 agenti feriti al volto da colpi di lametta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *