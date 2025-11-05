Malori improvvisi, due maratoneti morti in 2 settimane

Un altro decesso ha sconvolto il mondo del running: Alberto Zordan, 48enne di Sovizzo (Vicenza), grafico e appassionato maratoneta Ã¨ stato trovato senza vita a casa sua nella notte tra sabato 1 novembre e domenica 2. Sarebbe andato in arresto cardiaco nel sonno.

A metÃ ottobre il decesso di Anna Zilio

Poco piÃ¹ di due settimane prima, il 13 ottobre, era stata trovata morta all’interno del proprio appartamento di Verona la compagna di squadra Anna Zilio, 39enne originaria di Marano Vicentino, anche lei runner esperta nel Team Km Sport, un’associazione sportiva con sede a Verona. Sul corpo della 39enne era stata disposta l’autopsia, i cui esiti non sono stati al momento resi noti.

