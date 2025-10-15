Morta improvvisamente la maratoneta Anna Zilio

Una morte improvvisa ha gettato nello sconforto l’intero movimento del running. Anna Zilio, originiaria di Thiene, aveva solo 39 anni ed è stata trovata senza vita nell’abitazione di Verona, dove viveva da qualche tempo.

Una vita dedicata alla corsa quella di Anna come la ricordano nei tanti messaggi comparsi nelle bacheche social: “Eri una colonna portante della nostra squadra – ha scritto la società Ktm Sport nella quale militava – in questo momento non troviamo le parole per esprimere il vuoto che lasci”.

L’hanno ricordata gli amici della Vicenza Marathon: “E’ stata una nostra atleta, un’amica, una grande maratoneta – hanno scritto sui social – Oggi piangiamo la scomparsa di Anna Zilio, ma la sua grinta, il suo sorriso, la sua instancabile passione per il mondo della corsa rimarrà per sempre nei nostri cuori. Un grande abbraccio alla famiglia e a tutti i suo cari. Ciao Anna…”

Anna, forte maratoneta da 2.55’ a Venezia correva da oltre 10 anni, un atleta esperta e soprattutto con tanta passione.

www.vicenzatoday.it