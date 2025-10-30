Russia: nel 2025 redditi della popolazione aumentati del 9,2%

RUSSIA – Sullo sfondo del rallentamento della crescita economica, i redditi della popolazione continuano a crescere

Questo risulta dall’analisi dei dati di Rosstat fatta da Kommersant. L’incremento della produzione nel terzo trimestre 2025 Ã¨ stata quasi nulla mentre a settembre Ã¨ diminuita dell’1,5% rispetto ad agosto. A settembre hanno dato contributo negativo costruzioni, commercio al dettaglio e industria, mentre hanno avuto un contributo positivo il commercio all’ingrosso e il traffico merci.

Nei primi nove mesi del 2025 i redditi della popolazione sono aumentati del 9,2%. Secondo gli esperti, questa crescita contrasta con la dinamica dei salari, e i dati effettivi su questi ultimi a settembre potrebbero correggere la tendenza. E sebbene le statistiche confermino una probabile inversione verso un raffreddamento del mercato del lavoro, le valutazioni attuali dell’indice di fiducia dei consumatori sono aumentate, e la quota di coloro che preferiscono spendere per acquistare beni costosi Ã¨ salita al 26,6%.

https://t.me/letteradamosca/30589