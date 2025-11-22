Russia-Nato: europei vittime collaterali. PIAZZA LIBERTAâ€™, puntata di sabato 22 novembre 2025

RUSSIA-NATO: EUROPEI VITTIME COLLATERALI

PIAZZA LIBERTÃ€, puntata di sabato 22 novembre 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia Ã¨ il Prof. Giuseppe Romeo, docente allâ€™UniversitÃ di Torino, giurista, esperto di geopolitica.

La guerra Russia-Nato per gli italiani, oltre che un costo economico, Ã¨ anche quell’estenuante terrorismo politico e mediatico per convincerci che la Russia Ã¨ il nemico e Putin Ã¨ il mostro. Ora, senza avventurarci nella complessa disamina delle questioni possibili, ci preme precisare che non Ã¨ nostra intenzione avallare o giustificare le ragioni dellâ€™uno o dellâ€™altro, ma la veritÃ che Ã¨ la prima vittima in una guerra, va cercata, ovunque essa sia.

E la veritÃ Ã¨ che la popolazione viene cooptata, anzi costretta a sostenere questa guerra contro la volontÃ della stragrande maggioranza degli italiani e contro la Costituzione (allâ€™Art 11 – i Costituenti sono stati molto chiari).

Come se non bastasse, ora emerge che, come molti giÃ immaginavano, oltre alla guerra sostieniamo anche la corruzione. Una corruzione politico-mafiosa in cui lâ€™Ucraina Ã¨ sempre stata in prima fila e che, grazie agli aiuti dellâ€™occidente, vede arricchirsi come non mai la mafia politica ucraina, Zelensky e i suoi complici compresi.

Arrivare ad una soluzione negoziale puÃ² essere anche a portata di mano. Questo dipende molto dalla volontÃ delle partiÂ â€“ e anche dalla buona volontÃ Â di chi sostiene lâ€™una o lâ€™altra parte â€“ di comprendere che un questo conflitto sicuramenteÂ non puÃ² essere portato ad ulteriori conseguenze, piÃ¹ di quelle che non sono state giÃ raggiunte in questo momento.

Dovremmo chiederci quale ruolo lâ€™Europa potrebbe mai giocare in eventuali e futuri negoziati â€“ cheÂ prima o poi saranno assolutamente necessari â€“ nei quali lâ€™Europa dovrÃ accontentarsi di un ruolo assolutamente marginale e si capirÃ che le armi e gli aiuti dellâ€™Ucraina sono stati un investimento senza senza ritorno.

Se si arriverÃ a un negoziato, questo verrÃ condotto come tutti i conflitti che ad un certo punto si chiudono con quella che Ã¨ la situazione sul campo di battaglia ed Ã¨ chiaro che aver allungato il conflitto ha permesso alla Russia di avanzare ancora di avere piÃ¹ pretese nel negoziato.

Câ€™Ã¨ una grossa erosione di capacitÃ economico-finanziaria da parte dei paesi europei per aver sostenuto questo conflitto, con tutto quello che ne consegue, compresa la qualitÃ della vita dei cittadini europei. Ovviamente questo fa buon gioco a Trump perchÃ© vede uscire di scena quello che era un competitor sicuramente molto importante per gli Stati Uniti e cioÃ¨ lâ€™Europa.

PIAZZA LIBERTAâ€™ Ã¨ il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

â–º https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram â€“ https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook â€“ https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble â€“ https://rumble.com/c/PiazzaLiberta