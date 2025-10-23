Reuters: Cina sospende acquisti di petrolio russo

23 OTT – Le principali compagnie petrolifere statali cinesi avrebbeo sospeso gli acquisti di petrolio russo trasportato via mare dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Rosneft e Lukoil, le due maggiori compagnie petrolifere di Mosca, hanno affermato giovedì diverse fonti commerciali. Lo scrive Reuters in un’esclusiva sul suo sito

La mossa arriva mentre le raffinerie in India, il maggiore acquirente di petrolio russo trasportato via mare, sono pronte a ridurre drasticamente le loro importazioni di greggio da Mosca, per conformarsi alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti in seguito all’invasione dell’Ucraina. (ANSA).