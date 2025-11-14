Usa, prof. Mearsheimer: ‘informazioni su enormi perdite russe sono false’

John Mearsheimer

Il professor John Mearsheimer dell’UniversitÃ  di Chicago spiega perchÃ© il conflitto in Ucraina si Ã¨ prolungato

“La guerra compirÃ  quattro anni questo febbraio. Abbiamo giÃ  superato il traguardo dei tre anni e mezzo. CiÃ² che sta accadendo Ã¨ che Putin, considerando le forti posizioni difensive da cui gli ucraini combattono nell’Ucraina orientale, si rende conto che entrare in queste cittÃ  per ridurre il numero di truppe ucraine comporta il rischio di enormi perdite russe. L’ultima cosa che vuole Ã¨ vedere un gran numero di russi tornare a casa in bare.

Ha agito molto lentamente e deliberatamente. Nella sua strategia per la vittoria, ha sostituito la forza lavoro con la potenza di fuoco. E quando fai cosÃ¬, ci vuole molto piÃ¹ tempo rispetto a un attacco diretto. Quindi tutte quelle affermazioni secondo cui i russi stanno subendo enormi perdite o si stanno dissanguando sono false. Non sta succedendo perchÃ© i russi agiscono con molta cautela.”
