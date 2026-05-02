Silvia Salis: “Chi mi ha dato della p****a sui social pagherà”

Genova. – Un utente che aveva insultato sui social la sindaca di Genova Silvia Salis dandole della “putt…” dovrà risarcirla con 5000 euro. Lo annuncia la stessa sindaca su X.

“Chi mi ha dato della puttana sui social alla fine pagherà – dice in un video – in questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti nei miei confronti sui social media. È l’ora di far capire un messaggio molto chiaro, chi diffonde odio sui social deve essere punito. L’odio va trasformato in bene”.

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Negli ultimi mesi sono diverse le querele fatte partire attraverso i suoi avvocati e la Salis è certa che ci saranno anche altri risarcimenti. “Non solo, penso che l’odio vada trasformato in bene. Per questo i 5.000 euro versati dal primo “leone da tastiera” andranno in beneficenza ai centri antiviolenza di Genova, e lo stesso sarà per le altre somme future.”

Un utente commenta: “Cara Silvia sei un personaggio pubblico e devi accettare elogi e insulti: altrimenti è meglio che ti ritiri”

E un altro: “Levare soldi a poveri cristi che hanno usato una parolina fuori luogo sui social… Come sempre i politici vivono fuori dal mondo e la paraculata della beneficenza poi apoteosi, 5 mila euro c’è chi li vede in 6 mesi di lavoro, ma bravi, FATEGLIELA PAGARE…”