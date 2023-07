Giudice federale vieta all’amministrazione Biden di imporre la censura sui social

Simon Ateba, capo corrispondente della Casa Bianca per Today News Africa a Washington, scrive su Twitter: “il giudice Terry A. Doughty del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Louisiana ha emesso una sentenza che vieta all’amministrazione Biden di impegnarsi in ampie restrizioni sui contenuti e comunicazione con i social piattaforme multimediali.

La sentenza afferma che le agenzie governative come il Department of Health and Human Services (HHS) e il Federal Bureau of Investigation (FBI) non sono autorizzate a influenzare le società di social media per rimuovere i contenuti protetti dal diritto alla libertà di parola.

La causa ha fatto luce su allarmanti accuse di soppressione del discorso da parte del governo federale. Tra queste affermazioni, si afferma che l’amministrazione Biden abbia cercato di censurare @RobertKennedyJr

nel gennaio 2021, pochi giorni dopo l’insediamento di Biden.

Di seguito sono riportati 10 esempi di censura profonda come presunta (sentenza completa sul link sottostante)

1- Soppressione della storia del laptop di Hunter Biden prima delle elezioni presidenziali del 2020.

2- Soppressione del discorso sulla teoria delle perdite di laboratorio sull’origine di COVID-19.

3- Soppressione del discorso sull’efficienza delle maschere e sui blocchi COVID-19.

4- Soppressione del discorso sull’efficacia dei vaccini COVID-19.

5- Soppressione del discorso sull’integrità elettorale nelle elezioni presidenziali del 2020.

6- Soppressione del discorso sulla sicurezza del voto per corrispondenza.

7- Soppressione del contenuto parodia sui Convenuti.

8- Soppressione di post negativi sull’economia.

9- Soppressione dei post negativi sul presidente Biden.

10- Censura e limitazione delle pagine e dei contenuti personali di Facebook.