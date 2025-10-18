“Siamo progressisti”, Congresso Pse vota espulsione del partito di Fico

Slovacchia, premier Fico

Il Congresso del Pse che si è aperto ad Amsterdam ha votato l’espulsione dal partito di Smer, la forza politica slovacca fondata da Robert Fico

“Siamo una famiglia progressista e tutti i nostri membri sostengono valori europei come la parità di diritti, lo stato di diritto e un’Europa sociale forte”, si legge in un messaggio su X del Pse.

“Se i motivi dell’espulsione di Smer-SD dal Pse sono la mia partecipazione alla parata per la celebrazione della vittoria sul fascismo e la consacrazione nella nostra Costituzione dei generi maschile e femminile, allora sono orgoglioso di questa esclusione”.

Lo scrive su Fb il premier slovacco Robert Fico, commentando la decisione del Congresso di Amsterdam di espellerlo dal partito del socialismo europeo. ANSA

