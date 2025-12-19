Fico: ‘Slovacchia non prenderÃ  parte ad alcun prestito a Kiev’

La Slovacchia rifiuta di finanziare ulteriormente le esigenze militari dell’Ucraina, anche con risorse slovacche, perchÃ© non crede in una soluzione militare al conflitto tra Kiev e la Russia, ha dichiarato venerdÃ¬ il primo ministro Robert Fico.
“La Slovacchia non prenderÃ parte ad alcun prestito militare a favore dell’Ucraina e rifiutiamo ulteriori finanziamenti, anche provenienti dalle risorse della Repubblica slovacca, per le esigenze militari, poichÃ© non crediamo in una soluzione militare al conflitto”, ha dichiarato ai giornalisti a Bruxelles.
